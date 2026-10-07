Altro stop in casa Genoa: De Rossi rischia di perdere un titolare in mediana per la Fiorentina

È arrivato uno stop per Djibril Sow con la Svizzera. Il centrocampista del Genoa si è infortunato in Nations League e la sua presenza contro la Fiorentina è seriamente in dubbio.

Infortunio con la Svizzera

Si attendono gli esami, ma le sensazioni mettono in allarme De Rossi. Il problema fisico è emerso durante la prima frazione di gioco della sfida casalinga della Svizzera contro la Macedonia del Nord, vinta per 3-0 ieri sera.

Evidente fasciatura

Sow è stato sostituito al termine del primo tempo, assistendo al resto della gara dalla panchina, con una evidente fasciatura sulla coscia sinistra. L’entità del suo infortunio sarà definita nelle prossime ore, dopo gli accertamenti medici.