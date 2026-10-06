Genoa, piove sul bagnato. Quanti assenti davanti contro la Fiorentina! De Rossi dovrà inventarsi l'attacco

La sosta si è fatta sentire anche in casa Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A, con De Rossi che ha lavorato solo con metà della squadra, con tanti nazionali a giro per il mondo.

Quanti assenti davanti

In attacco la situazione è critica: Havel dopo l’operazione non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Meichtry ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre di Nuredini e Venturino si sa che rientreranno più o meno tra qualche settimana.

Attacco da inventare

E così DDR avrà da inventarsi l'attacco per la partita di sabato contro i viola. Tutto su Osmajic, rimasto l’unico centravanti a disposizione. L'allenatore ritrova però sia Traorè che El Shaarawy per la gara del Marassi. A disposizione anche Messias, Baldanzi e un Vitinha in cerca di tangibili segnali di riscatto. Lo riporta Primocanale.it.