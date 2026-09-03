La Gazzetta dello Sport: Fiorentina da pesi massimi, la scelta di Grosso per cambiare passo

Una pagina interamente sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone scelto stamani è: “Viola da pesi massimi”. E ancora: “Beto e Pellegrino Grosso alterna i 9 per cambiare passo”. Sommario: “Fiorentina senza reti dopo i primi 180’ di A ma con i due centravanti il tecnico ha la possibilità di invertire la rotta”.

Da Baggio a Batigol

Di spalla un trafiletto con “Le reti in Serie A della coppia di attaccanti”. In taglio basso: “Da Baggio a Batigol: Franchi in estasi per il centenario”. Sottotitolo: “L’argentino e Robi, Toni e Ribery, Mutu e Pazzini: una serata di emozioni ha celebrato i cento anni del club viola”.