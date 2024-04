L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della gara di stasera e della squadra viola: “Non è nella sua indole difendere. Continuerà con il suo modo di giocare ed è giusto così. Sicuramente dovrà stare attenta alle varie situazioni e alla loro gestione, ma non mi aspetto una partita da 0-0 perché sono due squadre aperte. Non sarà sicuramente facile”.

“Chi va in finale ha possibilità, Juve battibile”

E aggiunge: “Ho la sensazione che chi passerà stasera, avrà veramente buone possibilità di vincere la finale di Coppa Italia. Una finale farebbe benissimo a livello mentale, porterebbe entusiasmo. Ho visto molto bene la Lazio ieri, nonostante l’eliminazione. Questa Juventus è decisamente battibile. Sia Atalanta che Fiorentina, poi, hanno in ballo anche una finale europea”.

“Passare sarebbe un grande segnale”

Sull'Atalanta: “Si è ripresa, speravo che continuasse il periodo più incerto, invece ho visto grande determinazione nel riprendersi. Sono tornati a essere veloci come giocavano prima. La qualificazione contro il Liverpool ha portato nuovo entusiasmo, con fiducia e responsabilità. L’ambiente sarà particolare. Per la Fiorentina, passare sarebbe un grande segnale di maturazione”.