Tra la Fiorentina e Lang c'è un ostacolo, e si chiama...Allegri! I dettagli

L'esterno d'attacco Noa Lang in forza al Napoli sembra piacere tanto al tecnico della Fiorentina Fabio Grosso, ma la via per poter arrivare al giocatore è tutt'altro che semplice per i viola. Secondo quanto riferito da fonti vicino alla società partenopea l'attaccante olandese sarebbe stato momentaneamente tolto dalla lista dei possibili partenti.

Allegri vuole tenere Lang

Il motivo principale è la preferenza di Massimiliano Allegri per il giocatore: anche non è stato ancora ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli, il tecnico avrebbe messo subito il blocco sull'eventuale partenza dell'ex PSV. E anche lo stesso presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis vorrebbe dare una seconda possibilità a Lang dopo il prestito a metà stagione al Galatasaray.

Un possibile tentativo nelle prossime settimane?

La Fiorentina potrebbe provare comunque un nuovo tentativo per Lang nelle prossime settimane, ma al momento il giocatore come noto è impegnato con la sua Olanda ai Mondiali. Resta più probabile che eventuali discorsi in ottica mercato possano essere rimessi in atto dopo la sua avventura oltreoceano con la maglia degli Orange.