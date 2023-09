Attacco Fiorentina, non un caso isolato. In Europa...

L'attacco della Fiorentina preoccupa e continua a macinare dati preoccupanti. Un dato allarmante, con pochissimi eguali in Europa.

Se si prendono in considerazione Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 infatti, si scopre che solo Empoli, Monza, Udinese, United, Rayo Vallecano, Las Palmas e Dortmund non sono ancora riuscite a mandare in gol i loro centravanti e, nell’era dei tre punti, è la prima volta che i viola non riescono a mandare in rete il loro principale attaccante nelle prime sei giornate. L’unico precedente è quello del 2019-20, anche se in quel caso Boateng segnò già al debutto col Napoli.