Mastantuono e il corteggiamento del Napoli prima di arrivare alla Fiorentina: ora lo step per confermare la sua crescita

A diciannove anni Franco Mastantuono ha già imparato una delle regole più difficili del calcio ad alto livello: il talento rappresenta soltanto il punto di partenza. Il percorso intrapreso negli ultimi mesi lo ha messo di fronte a responsabilità e aspettative sempre maggiori, prima con l’esperienza al River Plate e poi con il trasferimento in Europa. Come riferito dal Corriere dello Sport di oggi Il passaggio al Real Madrid ha confermato la considerazione nei suoi confronti, ma anche alzato ulteriormente l’asticella. Una sfida che il giovane argentino ha affrontato con la voglia di misurarsi continuamente con nuovi contesti.

Fiducia e responsabilità

L’estate alla Fiorentina ha rappresentato un altro capitolo importante della sua crescita. Al Viola Park Mastantuono ha trovato un ambiente pronto a dargli fiducia, ma anche a chiedergli di assumersi responsabilità. Il rapporto con la piazza, il calore dei tifosi e il forte senso di appartenenza che caratterizzano il mondo viola hanno favorito un inserimento rapido. Adesso, però, arriva una partita che può rappresentare un ulteriore banco di prova per il giovane talento, chiamato a confermare sul campo le qualità mostrate finora.

Il Napoli lo aveva seguito, e oggi…

Di fronte ci sarà il Napoli, che in estate aveva seguito con interesse il giocatore. Prima di raggiungere la Nazionale argentina di Scaloni, Mastantuono avrà dunque l’occasione di misurarsi con un avversario di primo piano. Vanoli sembra intenzionato a puntare forte su di lui, chiamato a dimostrare personalità e concretezza nei momenti che contano.