Nervosismo alle stelle in casa Juventus, Spalletti perde le staffe con Cabal: "Ti do un pugno se lo rifai"

A poche ore dal match contro la Fiorentina, in casa Juventus sta facendo molto discutere un episodio avvenuto al termine della partita di Europa League vinta contro l'AZ Alkmaar, che ha visto protagonisti Luciano Spalletti e il difensore bianconero Cabal.

La rabbia di Spalletti

Nel finale della partita, che ha visto la Juventus soffrire e rischiare il pareggio degli avversari, il tecnico toscano si è innervosito parecchio con la propria squadra, facendo poi una vera e propria sfuriata nei confronti di Juan Cabal.

Le parole del tecnico

Spalletti, una volta finita la partita, si è avvicinato al proprio giocatore e, visibilmente arrabbiato ha detto: “Ti do un pugno se lo fai ancora”. Un episodio che racconta il livello di nervosismo raggiunto dall'allenatore, esasperato dalle difficoltà della propria squadra in questa prima parte di stagione.