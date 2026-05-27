Borghi: "Comuzzo ha deluso tanto, ma ho fiducia. Gudmundsson ha responsabilità personali"

Il giornalista Stefano Borghi ha toccato alcuni temi di casa Fiorentina. In particolare, su YouTube, ha composto una formazione composta dai giocatori maggiormente deludenti di questo campionato… e qualche viola, naturalmente, è presente.

“Comuzzo è andato molto male. Ma può arrivare una stagione di rivendicazione”

Su Comuzzo: “Ricorderete il Napoli pronto a investire tanto su di lui, invece la Fiorentina ha voluto trattenerlo per farne il perno difensivo del presente e del futuro. Quest'anno è andato molto male in una squadra dove nessuno è andato bene. Per le aspettative sul ragazzo, è una delusione del campionato. Ho molta fiducia sul fatto che la prossima, in ogni caso, possa essere una stagione di rivendicazione”.

“Gudmundsson ha responsabilità personali. Una delusione in toto, senza leadership”

Su Gudmundsson: “Mi aspettavo molto, ma molto di più. E qua secondo me ci sono anche delle responsabilità personali, perché non si è mai caricato la Fiorentina sulle spalle. E non credo sia un giocatore di leadership, ci mancherebbe, ma in diversi momenti e diverse situazioni non ha mai trovato lo sprint. Ha rappresentato una delusione costante, in toto. Il peso del nome e l'effettiva immagine del rendimento fanno sì che lui sia immancabile tra i flop”.