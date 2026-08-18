Di Marzio: "Contatto tra Paratici e l'agente di Torreira. Il DS viola fa muro, ma in caso di cessioni..."
Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla dinamica di mercato che vede Lucas Torreira vicino all'ambiente della Fiorentina.
La situazione
Lo riporta Gianluca Di Marzio: il centrocampista classe '96 ha comunicato a Paratici, tramite il suo agente, la volontà di tornare a Firenze. Il DS viola però ha spiegato che, vista l'abbondanza in quel ruolo, la Fiorentina non è interessata al momento.
Se non esce qualcuno…
Tuttavia, continua Di Marzio, in caso di cessioni in quel reparto, allora Torreira può tornare ad essere un nome papabile.
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