Sadotti, dopo la grande paura il sollievo: "Ho pensato al peggio, mi reputo fortunato"

Attimi di paura vissuti in campo durante l'ultima partita giocata dalla Primavera della Fiorentina. A tenere tutti col fiato sospeso ci ha pensato il difensore viola, Edoardo Sadotti, uscito dal campo in lacrime.

“Un infortunio leggero”

Fortunatamente però l'infortunio si è “rivelato “leggero” rispetto a quello che si pensava - sono le parole dello stesso giocatore - voglio ringraziare tutti per i messaggi e il sostegno in questi giorni difficili”.

“Ho pensato al peggio”

E poi: “Ho pensato al peggio per ogni secondo fino all’esito della risonanza e mi reputo davvero fortunato di poter comunque stare insieme a questo gruppo di ragazzi fantastici e poterli accompagnare in questo finale di stagione troppo importante”. Niente interessamento del crociato dunque, a differenza di quanto accaduto per esempio a Fabiano Parisi per quanto riguarda la prima squadra.