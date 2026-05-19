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Sadotti, dopo la grande paura il sollievo: "Ho pensato al peggio, mi reputo fortunato"

Claudio Tirinnanzi /
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Attimi di paura vissuti in campo durante l'ultima partita giocata dalla Primavera della Fiorentina. A tenere tutti col fiato sospeso ci ha pensato il difensore viola, Edoardo Sadotti, uscito dal campo in lacrime. 

“Un infortunio leggero”

Fortunatamente però l'infortunio si è “rivelato “leggero” rispetto a quello che si pensava - sono le parole dello stesso giocatore - voglio ringraziare tutti per i messaggi e il sostegno in questi giorni difficili”. 

“Ho pensato al peggio”

E poi: “Ho pensato al peggio per ogni secondo fino all’esito della risonanza e mi reputo davvero fortunato di poter comunque stare insieme a questo gruppo di ragazzi fantastici e poterli accompagnare in questo finale di stagione troppo importante”. Niente interessamento del crociato dunque, a differenza di quanto accaduto per esempio a Fabiano Parisi per quanto riguarda la prima squadra. 

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