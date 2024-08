A cinque gironi dalla fine del mercato, con una Fiorentina incompleta, cercando una logica nell'affare Kostic

Meno cinque giorni alla fine del mercato. La Fiorentina deve essere completata e i dirigenti viola sono al lavoro per portare alla corte di Palladino rinforzi per aiutare una formazione in difficoltà già alle prime partite della stagione. L'allenatore è stato chiaro: “Chiedo una mano alla società, mancano tasselli in ogni reparto”.

Kostic in arrivo

Il primo rinforzo sembra essere Filip Kostic, esterno sinistro della Juventus ormai fuori dal progetto bianconero che piace tanto ai viola, soprattutto all'allenatore viola. Il serbo sembra essere una richiesta esplicita di Palladino, ma con il suo arrivo sulla sinistra si apre un dilemma non da poco.

Biraghi relegato totalmente a braccetto?

Perché se alla Fiorentina manca ancora un centrale di difesa, un centrocampista e volendo un vice Kean, a sinistra tutto è rimasto come un anno fa, con la coppia Biraghi-Parisi. Almeno sulla carta. Il capitano viola sembra sempre più orientato a agire da braccetto di difesa come visto ieri contro il Venezia, nonostante non sia il suo ruolo, bensì l'ennesimo adattato degli ultimi anni in casa Fiorentina.

In attesa del rinforzo ordinato…

Questo anche in attesa dell'arrivo di Valentini dal Boca a gennaio, con l'argentino che andrà a rinforzare la difesa nonostante i mesi di completa inattività. Nota a margine: non conveniva forzare in ogni modo il suo arrivo adesso in modo da farlo entrare negli schemi di Palladino e farlo adattare, vista anche la necessità in difesa?

Parisi, staffetta o cessione?

Biraghi braccetto e la coppia Parisi-Kostic sulla sinistra. Anche perché una possibile cessione dell'ex Empoli apparirebbe come una sorta di suicidio strategico. Acquistato per 10 milioni lo scorso anno dall'Empoli, il classe 2000 è stato chiuso da Biraghi tutta la scorsa stagione e in queste prime apparizioni è apparso tra i più in palla in una modestissima Fiorentina.

Una convivenza che deve favorire tutti

E come sarà la convivenza con Kostic? Il serbo ha 32 anni e la sua posizione è il quinto a centrocampo, non proprio la stessa cosa di un esterno in un centrocampo a 4 come quello di Palladino. Se poi si cercava qualcuno che potesse dare una mano in difesa, l'ex Juventus non sembra poter essere il profilo più adatto. L'esperienza non gli manca, il piede nemmeno. Questo è fuori discussione. Sarà probabilmente ancora staffetta con Parisi, con il giovane terzino italiano messo ancora in discussione. La concorrenza non fa mai male, certo, ma nemmeno la continuità guasterebbe. A Palladino la gestione di una convivenza che deve favorire tutti. Speriamo.