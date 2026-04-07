L'incredibile filotto di campionati vinti e promozioni guadagnate di un giovane fiorentino ed ex viola

L'ex Fiorentina Edoardo Pierozzi l'ha fatto di nuovo. Per la terza volta di fila: ha rivinto il campionato di Serie C.

La promozione

Il classe 2001, gemello dell'altro ex viola Niccolò, non ha mai esordito in prima squadra a Firenze, andando in prestito in varie squadre di serie minori. Ieri, con il Benevento, è stato protagonista della vittoria sul campo della Salernitana che è valsa alle streghe il ritorno in Serie B.

Tris di promozioni

Lo scorso anno e quello ancora precedente, Pierozzi aveva festeggiato la promozione nella serie cadetta con le maglie di Cesena (nel 2024) e Pescara (lo scorso anno). Un tris molto significativo per il ragazzo fiorentino cresciuto in viola.