Perché il rallentamento nella trattativa di Oulai? La ricostruzione completa della trattativa e gli inghippi economici

In Turchia non si parla d'altro: Oulai è sempre più vicino alla Fiorentina, la sua volontà di venire a Firenze non è in discussione, ma il nodo da sciogliere resta quello del prezzo del cartellino.

La tassa francese

Sono tante le cifre lette in questi giorni, ma il giornalista turco Burak Eren fa chiarezza su quanto sta accadendo in questi giorni: “Sono molto curioso di sapere a che prezzo venderanno Oulai: l'accordo sarebbe di 26+4 milioni, più il 15% sulla futura rivendita. L'unica cosa certa, però, è che il Bastia deve ricevere dei soldi dal Trabzonspor”.

Questione di percentuali

Sì, perché i francesi detengono il 20% sulla plusvalenza della rivendita che il Trabzonspor sta per compiere: a fronte dei 5.5mln spesi per comprarlo, l'entrata fissa per la cessione sarà di 26mln. Per cui, la differenza di 4.1mln andrebbe proprio al Bastia. Per cui, continua Eren, “il guadagno netto sarà sempre più basso. Si parla comunque di profitto, ma riguardo a Oulai si parlava di cessioni da 35, 40 milioni. A causa della pressione dell'ambiente, poi, sono state fatte mosse sbagliate e alla fine si trovano costretti ad accettare l'offerta della Fiorentina, perché il giocatore vuole andarsene”.