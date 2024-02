Italiano pronto al grande salto in estate? Barone e Pradé si guardano intorno: piace Gilardino

Sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina si parla anche del possibile futuro di Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina è seguito da diversi top club italiani, tra cui Napoli e Milan, e in estate potrebbe fare il grande salto.

Piace un ex per il futuro della panchina viola

Per questo Barone e Pradè si stanno guardando intorno per individuare un profilo che possa sostituire, in caso di addio, Italiano. Piace Alberto Gilardino, ex attaccante viola e attualmente tecnico del Genoa.

Ma la Fiorentina non è sola

Sull'allenatore c'è anche il Monza, ma in casa Fiorentina sembra ci sia voglia di fare un'operazione nostalgia a tutti gli effetti. Sarà testa a testa con il club brianzolo?