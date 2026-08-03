Tutte le cifre dell'affare Joao Mario: quanto costa e che opzioni ha la Fiorentina
Il comunicato della Juventus relativo alla cessione di Joao Mario ha svelato anche le cifre e le modalità dell'accordo fra le parti: ecco quanto spende la Fiorentina per il laterale portoghese.
Il comunicato bianconero
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes a fronte di un corrispettivo di € 1,8 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi".
La formula
Formula chiara: sarà un prestito oneroso da €1.8mln con diritto di riscatto fissato a €9.5mln, pagabile però in tre rate. Qualora arrivasse il riscatto dei viola, dunque, la cifra complessiva spesa sarebbe di €11.3mln.