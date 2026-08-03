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Joao Mario si presenta a Firenze: "Sono felice di essere qua" - FOTO e VIDEO FN

Mattia Sorbetti /
Joao Mario
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Il settimo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato è il terzino portoghese, proveniente dalla Juventus, Joao Mario.

Joao Mario
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Le prime parole

“Sono felice di essere qua” con queste parole il giocatore si è presentato davanti a Villa Donatello dove si terranno le visite mediche di rito prima di poter firmare il contratto con il club viola. 

Joao Mario
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Formula d'acquisto

Joao Mario arriva qui a Firenze con la formula del prestito oneroso (un milione), con diritto di riscatto (fissato a 9 milioni). Quindi, nel caso, una valutazione totale di dieci milioni di euro. 

Joao Mario
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