Joao Mario si presenta a Firenze: "Sono felice di essere qua" - FOTO e VIDEO FN
Joao Mario
Il settimo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato è il terzino portoghese, proveniente dalla Juventus, Joao Mario.
Le prime parole
“Sono felice di essere qua” con queste parole il giocatore si è presentato davanti a Villa Donatello dove si terranno le visite mediche di rito prima di poter firmare il contratto con il club viola.
Formula d'acquisto
Joao Mario arriva qui a Firenze con la formula del prestito oneroso (un milione), con diritto di riscatto (fissato a 9 milioni). Quindi, nel caso, una valutazione totale di dieci milioni di euro.
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