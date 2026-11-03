Pedullà: "Benedetto Vanoli, hai visto cosa succede a far giocare Gonçalves? È geniale. Lui e Oulai titolari fissi"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo sul suo canale YouTube.

Le parole di Pedullà

“Pedro Gonçalves deve essere un titolare fisso della Fiorentina. La vittoria della Fiorentina è pesante contro il Sassuolo. Ma Vanoli non può dichiarare che Gonçalves e Oulai non valgono il bene della Fiorentina, non sono la Fiorentina”.

Su Vanoli

“Ma benedetto Vanoli, hai visto cosa succede quando entra Gonçalves? Ieri sera l'ha risolta lui, l'ha cambiata lui. Il portoghese deve giocare, è geniale, per me è un fenomeno irrinunciabile. Oulai deve giocare. Questo diventa fondamentale anche in vista della Juventus”.