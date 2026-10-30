Pedullà: "Gonçalves meriterebbe più spazio ma Vanoli non lo vede. Più rimpianti per la Fiorentina perché..."

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato a Sportitalia il pareggio tra Fiorentina e Atalanta, sottolineando varie dinamiche di casa viola in maniera piuttosto critica.

‘Gonçalves può meritare più spazio’

“Fare dei casi a fine ottobre mi sembra prematuro, ma se spendi 130 milioni e poi fai 5 punti in 9 giornate…Io sarò limitato ma non capisco la gente che entra al 90’… Penso che Gonçalves possa meritare 20-30 minuti a partita, ma Vanoli non lo vede”.

‘Rammarico più per la Fiorentina, perché…’

"Il problema è stato anche Oulai entrato nel secondo tempo. Io penso che oggi il rimpianto sia più della Fiorentina con l’Atalanta che ne aveva 8 fuori e ne ha persi altri 2 a gara in corso. Nel secondo tempo l’atteggiamento dell’Atalanta ha avuto un atteggiamento troppo passivo, non da squadra di Sarri. Il rammarico è più della Fiorentina che ha vinto una sola gara e ha 5 punti su 27 disponibili”.