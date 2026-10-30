Ferrara: "Vanoli ha inflitto a Gonçalves una vera umiliazione. Inspiegabile davvero"

Segnali positivi dai singoli, ma anche scelte che lasciano perplessi. Nel suo commento su La Nazione, Benedetto Ferrara analizza la prestazione della Fiorentina contro l’Atalanta, indicando gli uomini capaci di dare vivacità alla squadra di Paolo Vanoli.

Belle notizie

"Le belle notizie le regalano Jimenez - ha scritto Ferrara - un cavallo matto e risorsa preziosa in fase offensiva, il solito Mastantuono (garra e giocate preziose) e un Joao Mario schierato a sinistra, protagonista sulla fascia".

“Ingresso inspiegabile”

Tre indicazioni incoraggianti per una Fiorentina che cerca continuità e soluzioni pericolose in attacco. Accanto agli apprezzamenti, però, Ferrara esprime una critica netta alla gestione della squadra: "Inspiegabile l'ingresso di Pedro Goncalves al novantesimo. Una vera umiliazione. Infine: Fagioli invisibile. Oulai cambia poco, ma almeno corre il doppio".