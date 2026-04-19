La Conference regala una nuova arma tattica a Vanoli. Un'opzione in più da usare con cautela

Quella che era stata una necessità contro il Crystal Palace in Conference League giovedì scorso, potrebbe diventare un'arma tattica importante per Paolo Vanoli. Una nuovo schieramento che dà spazio alla fantasia e alla qualità di alcuni interpreti viola.

Schieramento inedito

Per la difficilissima rimonta europea Vanoli aveva messo in campo contemporaneamente tanti giocatori offensivi e con doti realizzative. In particolare si sono visti per la prima volta in campo contemporaneamente Solomon, Gudmundsson e Harrison in un 3-4-2-1 che in fase d'attacco si trasformava quasi in un 4-2-3-1. Una scelta dettata in quell'occasione dallo stato di emergenza perché la squadra doveva cercare di ribaltare il 3-0 dell'andata, ma ora è un'idea che potrebbe essere pure riproposta in Serie A da qui alla fine.

In vista del Lecce

Una soluzione tattica che potrebbe portare anche squilibrio nello scacchiere viola e che, per questo motivo, sarà usata con cautela da parte del tecnico. L'importante è ovviamente raggiungere al più presto la salvezza, per la quale serve badare al sodo, poi sarà il momento di formazioni maggiormente offensive. Nella partita contro il Lecce è quindi probabile che Vanoli non adotti questo schieramento, ma lo possa utilizzare a gara in corso, soprattutto se le cose dovessero mettersi male. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.