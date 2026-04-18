Solomon e Gudmundsson: insieme anche a Lecce? Con tutti quei minuti risparmiati in Conference...
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'è un momento in cui la Fiorentina ha di fatto, alzato bandiera bianca in Conference ed è il 75' del match di giovedì: fuori Solomon e Gudmundsson e dentro Fazzini e Fabbian. I due non era certo brillanti come al calcio d'inizio ma rappresentavano le uniche due fonti di brio e imprevedibilità in campo: con i due cambi, le chance viola sono state tramortite.
Due cambi che hanno fatto discutere quelli di Vanoli ma che, a questo punto, potrebbero dare modo al tecnico di riproporli insieme anche a Lecce. L'israeliano era al rientro da titolare, l'islandese al rientro dalla squalifica: nessuno dei due ha insomma troppo minutaggio sommato nelle gambe.
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