Solomon e Gudmundsson: insieme anche a Lecce? Con tutti quei minuti risparmiati in Conference...

C'è un momento in cui la Fiorentina ha di fatto, alzato bandiera bianca in Conference ed è il 75' del match di giovedì: fuori Solomon e Gudmundsson e dentro Fazzini e Fabbian. I due non era certo brillanti come al calcio d'inizio ma rappresentavano le uniche due fonti di brio e imprevedibilità in campo: con i due cambi, le chance viola sono state tramortite.

Due cambi che hanno fatto discutere quelli di Vanoli ma che, a questo punto, potrebbero dare modo al tecnico di riproporli insieme anche a Lecce. L'israeliano era al rientro da titolare, l'islandese al rientro dalla squalifica: nessuno dei due ha insomma troppo minutaggio sommato nelle gambe.