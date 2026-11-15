Sergio Gomez: "La cessione di Pellegrino fu dolorosa per noi, ha mentalità vincente. Lascerà il segno anche a Firenze"

La carriera vera e propria di Mateo Pellegrino è iniziata in Argentina al Platense, club dove segnò i primi gol in patria nel 2024, prima di finire nei radar del Parma che lo portò in Italia a inizio 2025. Il suo mentore è Sergio Gomez, che a La Nazione ha raccontato così l'ascesa del centravanti della Fiorentina:

“Sono davvero felice, perché Mateo sta realizzando quello che si era proposto fin dall’inizio della sua carriera: migliorarsi ogni giorno e continuare a imparare. Ovunque sia stato, ha lasciato il segno e sono sicuro che anche a Firenze non farà eccezione. Quello che Pellegrino sta ottenendo non mi sorprende. È un ragazzo unico per le doti tecniche e umane che ha: lui ascolta, vuole sempre imparare, vuole migliorare e sa adattarsi molto bene a tutti i contesti. Ha una mentalità vincente e nel calcio di oggi questo aspetto conta tantissimo”.

L'esplosione al Platense

“È stato un incontro tra la nostra voglia di insegnare e la sua disponibilità ad adattarsi a un’idea di gioco che lo aiutasse a trovare quei gol che fino a quel momento gli erano mancati. Ha lavorato molto perché questo accadesse, con una squadra che lo ha accompagnato nella crescita e ne ha esaltato le qualità. Il segreto è far sentire il giocatore a proprio agio e fargli capire che l’allenatore vuole il meglio per lui. Abbiamo curato il gioco di sponda, le ricezioni, l’orientamento del corpo e la rapidità con cui entrare in area. Anche la capacità di attaccare il terzino avversario, generalmente più basso di lui”.

L'addio doloroso

"Era molto importante per noi e la sua partenza a inizio 2025 è stata dolorosa: abbiamo dovuto reinventarci. Ma per fortuna un suo ex compagno ha avuto l’occasione che aspettava e siamo riusciti a vincere il campionato. Mateo era una fonte d’ispirazione per gli altri giocatori, perché già così giovane mostrava grande voglia di progredire. Lo rappresenta al meglio la rete segnata in casa contro il Boca Juniors".