La Gazzetta dello Sport: Nuovi gol per la scossa ed ecco che esce fuori il duello fantasia

Una pagina de La Gazzetta dello Sport tutta per Sassuolo-Fiorentina, gara che si svolgerà quest’oggi nel tardo pomeriggio.

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Il titolone per questa sfida è: “Nuovi gol per la scossa”. E ancora: “Sassuolo e Viola vietato fallire Duello fantasia per la salvezza”. E inoltre: “Aquilani e Vanoli non vincono da due mesi: puntano su Berardi e Mastantuono”.

Due mesi fa

Articolo che inizia così: “Ci sono successi che indicano la via e altri che illudono e basta. Sassuolo e Fiorentina hanno festeggiato l’ultima vittoria (e anche l’unica nel caso dei viola) Quasi due mesi fa”.