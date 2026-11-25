Alle ore 16:00 la Fiorentina Primavera sfiderà la Dinamo Tbilisi in Georgia per l'andata del terzo turno del Percorso Campioni di Youth League e l'allenatore viola Aurelio Andreazzoli ha fatto le sue scelte per l'undici iniziale.

Lo schieramento viola

Privo di Croci e Corduneanu, impegnati al Mondiale Under 17 con Italia e Romania, l'allenatore della Fiorentina ha scelto Fei tra i pali, Melani, Turnone e Boskovic in difesa. Sulle fasce agiranno Martini a destra e Tosti a sinistra, mediana composta da Mataran e Samuel Beldenti. In attacco spazio a Pirrò e Forte a supporto di Campaniello.

Le formazioni

DINAMO TBILISI (4-3-3): Tchelidze; Diakonidze, Kobzonadze, Lomidze, Sharikadze; Tsikolia, Dzneladze, Aduashvili; Mikautadze, Aleksidze, Kvaratskhelia. A disp.: Chochoshvili, Gogua, Tskvitaia, Sharvashidze, Khoperia, Giorgadze, Kakashvili, Kurdovanidze, Todria. Allenatore: Vasil Geguchadze

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Melani, Turnone, Boskovic; Tosti, Mataran, Beldenti S., Martini; Forte, Pirrò; Campaniello. A disp.: Magalotti, Cianciulli, Egharevba, Atzeni, Beldenti D., Giannoni, Chiti, Barbone, Colaciuri. Allenatore: Aurelio Andreazzoli