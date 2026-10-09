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Corriere dello Sport-Stadio: Gonçalves dall'inizio, cambio alla pari

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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In edicola sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina si legge delle possibili scelte di Vanoli per Genoa-Fiorentina e le condizioni di Mastantuono

Prima pagina

Si legge in prima pagina: “La Viola verso il Genoa. Gonçalves dall'inizio, cambio alla pari”.

Pagina 20

A pagina 20 si legge: “Il primo Pedro. Gonçalves è pronto: verso il debutto da titolare viola". Sotto: “Ranieri 2029 con opzione: ‘Onorato’”.

Pagina 21

A pagina 21: “L'importanza di essere Franco”. E sotto: “DDR: 'Sempre avuto fiducia'"

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