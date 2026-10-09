Pernat: "Grosso sembrava uno messo a caso sulla panchina della Fiorentina. Il Genoa si gioca tanto con i viola"

Carlo Pernat, giornalista del motorsport e noto tifoso del Genoa, ha parlato a La Nazione, intervenendo sulla gara di domani tra il Grifone e la Fiorentina a Marassi.

Sul Genoa e le difficoltà

“Non sono molto tranquillo, perché Genoa-Fiorentina sarà davvero una partita spartiacque per i rossoblù. Il Genoa deve rialzarsi, deve ritrovare quella grinta che non ha più e che in questa stagione si è vista solo nel primo tempo della prima giornata contro il Napoli, poi... De Rossi? Daniele è uno vero. È stato bravo a prendere in mano il Genoa, a entrare nello spogliatoio, a salvarlo. De Rossi si è inserito bene e sta bene a Genova, nel Genoa. Certo, adesso qualcuno comincia a dire che la squadra di oggi non ha un’identità, soffre troppo, rischia troppo”.

Sulla Fiorentina

"La Fiorentina, secondo me, ha fatto uno switch essenziale e decisivo. Non ho mai capito cosa rappresentasse l’allenatore che c’era prima, Grosso. Ho avuto la sensazione che fosse lì per caso… Vanoli è stata la scelta giusta, ha portato tanta grinta. Ha riportato gioco. Io lo dico senza problemi: l’avrei tenuto dopo la fine della scorsa stagione. Insomma, non lo avrei mandato via".

Pronostico

“A Genova inseriamo la sfida con la Fiorentina come la prima di un trittico: i prossimi tre match saranno davvero decisivi per il futuro di tutti, squadra e allenatore. Dopo i viola c’è la trasferta a casa della Roma e poi arriva il Venezia”.