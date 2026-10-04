Atta: "Stavamo lavorando bene con Grosso, pensavamo di diventare una bella squadra. Vanoli ha le idee molto chiare"

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Atta ha rilasciato un'intervista all'emittente sportiva Sky Sport. Il francese si è soffermato particolarmente sulle difficoltà della squadra ad inizio stagione e sui cambiamenti avvenuti con l'arrivo di Vanoli.

La gestione Grosso

"A volte è difficile capire e spiegare le cose - ha detto l'ex calciatore dell'Udinese - Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter fare qualcosa di importante e diventare una bella squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti"

L'arrivo di Vanoli

Il francese si è poi soffermato sull'arrivo di Vanoli: “Adesso stiamo lavorando con Vanoli, le sue idee sono molto chiare: vuole prima di tutto che diventiamo una squadra. Dobbiamo correre insieme e fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo”.