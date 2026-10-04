Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia, abbiamo lavorato tanto nella sosta. Voglio segnare più gol possibile"

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, dal palco del Festival dello Sport di Trento ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze e sul cambio in panchina che ha vissuto. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Sul gruppo squadra

"C'è un'altra energia con Vanoli, lo abbiamo dimostrato nelle tre partite che abbiamo giocato. Siamo sulla strada che dobbiamo prendere. Mi trovo bene coi compagni, siamo tutti giovani e con tanta fame, c'è la voglia di fare bene. Ho sentito subito anche l'affetto del pubblico, la Fiorentina è sentita tanto dalla gente ed è bello. Obiettivi di gol? Non mi do un numero, non mi piace perché io ragiono partita dopo partita. Mi piacerebbe segnare più gol possibile".

Sui suoi compagni

"Abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, stiamo ritrovando quel ritmo di cui aveva bisogno la squadra. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare cosi e poi vedremo come siamo messi. Beto è una persona fantastica e un grande professionista, che mi aiuta tanto. Spero di poterlo aiutare anche io. Abbiamo bisogno di fare bene entrambi per il bene della Fiorentina. Mastantuono? Crediamo in lui. Franco è un ragazzo speciale e super umile, ha voglia di imparare, vede la porta e ha una tecnica sopraffina. Speriamo possa fare molto bene per noi".