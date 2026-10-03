Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Fiorentina la scelta giusta, mi volevano per davvero"

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Il rapporto con Paratici

"Mi ha detto che mi seguiva prima che arrivassi a Parma. Sono grato a lui ed alla società di essere alla Fiorentina. Sono molto grato a Paratici che è una persona che capisce molto di calcio e ha messo gli occhi su di me".

Sulla scelta della Fiorentina

"Ho scelto Firenze per il progetto e perché ho sentito che fosse la società che mi voleva per davvero. Anche per il legame fra la Fiorentina e i tifosi che mi fa sentire come fossi a casa, poi gli argentini hanno fatto bene qua".