Di Gennaro: “Dispiace per Grosso, non so quanti calciatori abbia scelto. Fiorentina più grande delusione di inizio stagione”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Radio Sportiva, evidenziando tutta la sua delusione sull’avvio di stagione della squadra viola.

‘Grosso? Non so quanti calciatori abbia scelto’

“La squadra che ha deluso di più in queste prime cinque giornate? La Fiorentina, come lo scorso anno per quel che ha speso. Mi è dispiaciuto per Grosso, che conosco, ma si è ritrovato in una situazione un po’ così: non so quanta centralità c’è stata da parte dell’allenatore nella scelta degli uomini. Non so se voleva giocatori diversi, ma non si era creato quel senso di unione o quel progetto di gioco che voleva l’allenatore”.

‘Ora tocca a Vanoli’

“In Fiorentina-Torino ho visto una squadra in grandissima difficoltà. Poi è stata presa una decisione che l’anno scorso era stata presa più avanti, di richiamare un allenatore che non avevano voluto più: questo è il bello e il brutto del calcio. Ora tocca a Vanoli. Ma è sempre una sconfitta per chi inizia a fare un percorso”.