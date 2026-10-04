Autografi e complimenti per Fabio Grosso, spettatore d'eccezione a Catania per la partita del figlio

Torna in uno stadio Fabio Grosso, dopo l'esperienza negativa di Firenze. Ma stavolta la ricerca di lavoro non c'entra…

Spettatore sì, ma…

L'ex allenatore della Fiorentina è stato infatti sorpreso al Massimino di Catania, a vedere la sfida dove i padroni di casa hanno affrontato il Crotone. Ma il tecnico chietino non è andato a vedere la partita nei panni di allenatore, bensì di genitore. Con i tifosi siciliani che ‘lo hanno accolto con selfie, autografi e mille complimenti, che lo hanno gratificato’, come si legge su Tutto Calcio Catania.

Visita di piacere

Infatti, suo figlio Filippo gioca proprio nel Crotone: centrocampista titolare con la maglia numero 8, ha giocato per 86 minuti sotto gli occhi di suo padre. Che, al momento, rimane svincolato, in attesa della sua prossima panchina.