A poco più di due settimane da Roma-Fiorentina i tifosi viola costretti ad attendere. Si aspettano le decisioni del ministero

La nuova Viola di Fabio Grosso è pronta ad iniziare il campionato con il botto, ma resta da capire la squadra sarà accompagnata dai proprio sostenitori. Roma-Fiorentina avrà un significato particolare e non soltanto perché rappresenterà l’esordio stagionale delle due formazioni. La gara si inserisce infatti in un contesto delicato, inevitabilmente segnato da quanto accaduto nella scorsa stagione tra le rispettive tifoserie. Il riferimento è agli scontri verificatisi sull’autostrada A1 nel gennaio 2026. In quell’occasione, gruppi di sostenitori romanisti e fiorentini entrarono in contatto nei pressi di Bologna mentre erano in viaggio per raggiungere le destinazioni delle rispettive trasferte. Negli incidenti furono coinvolte circa duecento persone e si rese necessario l’intervento delle forze dell’ordine. A quanto accaduto seguì poi un provvedimento particolarmente severo da parte del Viminale.

Il Ministero dell'Interno ancora non si è espresso in merito

Il Ministero dell’Interno stabilì infatti il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla conclusione della stagione 2025/2026. Un precedente che inevitabilmente riporta adesso l’attenzione sui rapporti tra le due curve. In vista del nuovo confronto diretto, in programma il 24 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, le autorità saranno quindi chiamate ad analizzare con particolare cautela tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e all’ordine pubblico. Rispetto alla prima giornata dello scorso campionato, lo scenario appare dunque differente. In occasione del debutto casalingo della Roma nella stagione 2025/26 contro il Bologna, il piano relativo alla sicurezza e alla viabilità nell’area dell’Olimpico era stato predisposto dalla Questura e reso noto il 20 agosto, pochi giorni prima della partita del 23 agosto. Le misure riguardavano principalmente la circolazione stradale, i divieti di sosta, la gestione delle zone riservate alle tifoserie e le procedure previste per il deflusso degli spettatori.

Queste le info comunicate finora dal Roma sul proprio sito ufficiale

Una partita dal peso specifico diverso

Questa volta Roma-Fiorentina richiederà invece un’attenzione ancora maggiore proprio alla luce degli scontri avvenuti tra le due tifoserie nella passata stagione. Per il momento non è stata ancora assunta una decisione definitiva sulla possibilità di consentire la trasferta all’Olimpico ai residenti nella provincia di Firenze. Saranno gli organismi competenti in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive, sulla base delle proprie valutazioni, a decidere se introdurre eventuali restrizioni.