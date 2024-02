Novanta minuti per Brekalo alla sua prima di ritorno in Croazia. Pari deludente per l'Hajduk che si fa scappare la capolista

Un uno a uno deludente quello portato a casa dall'Hajduk di Spalato di Josip Brekalo. L'ex attaccante della Fiorentina, arrivato in prestito nella sessione di mercato invernale, è stato impiegato subito e per l'intera durata del match dalla squadra che conta anche Nikola Kalinic nel reparto avanzato. Solo 1-1 però contro l'Osijek, formazione molto abbordabile per la favorita del campionato croato, che adesso non si trova tuttavia più in prima posizione.

Il Rijeka, il club di Fiume, infatti, dove giocano attualmente due ex viola come Pjaca e Toni Fruk, ha oggi sconfitto l'Istra, allungando così in vetta proprio a discapito dell'Hajduk di Brekalo. Ricordiamo, infine, che in caso di scudetto per lo Spalato, la Fiorentina guadagnerebbe ulteriori 100mila euro dal prestito di Brekalo, dal quale per ora ne sono arrivati appena centomila.