Sulle colonne del Corriere Fiorentino si analizza anche la strategia di comunicazione della Fiorentina scelta dall'inaugurazione del Viola Park in poi. Il centro sportivo viola sembra essere più un fortino dal quale tenere fuori i nemici, invece che la casa delle squadre viola e dei propri tifosi.

I malumori dell'ambiente vengono tenuti fuori dalle mura della struttura, ma poi nemmeno così tanto, visto che attraverso i suoi canali ufficiali è la stessa Fiorentina a ribattere colpo su colpo ogni perplessità e critica che arrivano.

E che la situazione non sia tranquilla lo si vede anche in campo dall'atteggiamento di chi ormai da tempo vive l'atmosfera di Firenze, da Bonaventura fino a Biraghi. Una cortina fine a se stessa, dunque, visto che a parlare è anche il giudice supremo del calcio: il campo. Una sola vittoria in questo 2024 non possono soddisfare nessuno.

E invece la società viola fa sapere che va tutto bene. Servirebbe analizzare la situazione con più lucidità per comprenderla e provare a migliorare la situazione, senza cercare nemici a destra e a manca, chiudendosi in se stessi.