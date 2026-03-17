Trapani segna un gol fantastico, ma non basta. Antonelli: “Due punti persi, ora andiamo a vincere a Cagliari”

La Fiorentina Primavera ha pareggiato 1-1 contro la Roma nello scontro alla vertice del campionato Primavera 1, dominando la gara e non riuscendo a sfruttare anche oltre 20’ di superiorità numerica nel finale. La prova positiva lascia un po’ di amaro in bocca sul versante viola, ma la classifica resta ottima, coi viola quarti ad appena 2 punti dalla prima posizione.

Le parole di Trapani

Il capitano della Primavera viola commenta il gol del pari, realizzato con un fantastico tiro al volo da fuori “Era un calcio d’angolo e lì bisogna chiudere l’azione senza rischiare. Ho impattato benissimo e sono molto contento. Un punto che ci sta stretto visti i 90’, penso che Fei non abbia fatto una parata. La partita ci deve dare la forza di dire che possiamo stare in alto fino all’ultimo e lottare per il campionato, abbiamo sfidato la prima in classifica e fatto una grande gara. Peccato non aver vinto, ma ci sono ancora tante gare”.

‘Due punti persi’

Il vice di Galloppa, Antonelli, ieri in panchina per la squalifica dell'allenatore gigliato, ha aggiunto: “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita molto positiva, meritavamo sicuramente la vittoria, che purtroppo non è arrivata. Sono due punti persi, ma siamo ancora lì tutti vicini in cima, ora lavoreremo per andare a vincere a Cagliari”.