Dopo l'ufficialità alla Fiorentina Viery tornerà in Brasile. Ecco perché
Arriverà nella giornata di oggi l'ufficialità del passaggio di Viery dal Gremio alla Fiorentina.
Il ritorno in Brasile
Dopo le firme e l'annuncio, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Viery tornerà in Brasile per risolvere le ultime questioni legate al visto.
E quello in Italia
Successivamente il giocatore brasiliano farà ritorno in Italia per essere a disposizione di Grosso già dal 7 luglio, giorno del raduno e dei primi test per tutta la rosa della nuova Fiorentina.
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