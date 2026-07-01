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Dopo l'ufficialità alla Fiorentina Viery tornerà in Brasile. Ecco perché

Redazione /
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Arriverà nella giornata di oggi l'ufficialità del passaggio di Viery dal Gremio alla Fiorentina

Il ritorno in Brasile

Dopo le firme e l'annuncio, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Viery tornerà in Brasile per risolvere le ultime questioni legate al visto.

E quello in Italia

 Successivamente il giocatore brasiliano farà ritorno in Italia per essere a disposizione di Grosso già dal 7 luglio, giorno del raduno e dei primi test per tutta la rosa della nuova Fiorentina. 

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