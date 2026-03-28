Il rimpianto di Fiore: "L'anno prima della Fiorentina, Ranieri mi fece perdere il treno della Nazionale campione del Mondo"

Un solo anno a Firenze ma indimenticabile, agli albori del ciclo Prandelli per Stefano Fiore che nonostante quel rendimento non riuscì ad agganciare il treno della Nazionale, poi campione del Mondo in Germania. L'ex centrocampista viola ha raccontato così il suo rimpianto a Calciomercato.com, incolpando un altro ex viola come Claudio Ranieri:

"Rimpianto più grande? Il Mondiale 2006. L'anno prima ero nel momento clou della mia carriera e per quell'esperienza al Valencia ho perso la Nazionale. Qualche volta ancora ci penso… Probabilmente era l'anno più importante della mia carriera ma gli scontri avuti con Ranieri al Valencia mi hanno fatto perdere il giro della Nazionale e saltare il Mondiale 2006, nonostante in quel periodo fossi nel gruppo della Nazionale.

Era stato Ranieri a volermi fortemente in Spagna, poi ha guardato il suo orticello e non mi ha fatto giocare. Mi aveva preso per farmi giocare sulla trequarti al posto di un giocatore che doveva andare via, poi mi disse che sarebbe rimasto e mi ha voluto schierare a destra dove c'erano calciatori più bravi di me".