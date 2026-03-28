Un centrocampo azzurro privo di... regia. Ma con la qualificazione azzurra, Fagioli un salto in America lo potrebbe fare davvero

Gerarchie piuttosto fisse, o almeno congelate dall'urgenza e la delicatezza del doppio impegno che sta coinvolgendo l'Italia nel suo difficile cammino per tornare a qualificarsi a un Mondiale. Per questo Gattuso ha scelto di non convocare Nicolò Fagioli, in cabina di regia uno dei migliori della Serie A, almeno da quando ha deciso di imporsi sulla stagione della Fiorentina.

Ha doti e qualità rare e quasi uniche sul panorama nostrano e non a caso era nel giro azzurro fino a Euro 2024. Torneo disastroso ma non certo solo per lui. Martedì a Zenica l'Italia si gioca la sua vita sportiva nel match secco con la Bosnia: in caso di qualificazione e maggior leggerezza, tornerebbe un po' tutto in ballo. E allora un biglietto l'America lo potrebbe strappare davvero anche Fagioli, al cui posto oggi gioca Locatelli, con Cristante come alternativa.