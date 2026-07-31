Mastantuono più vicino alla Fiorentina? Intanto Mourinho non lo convoca per l'amichevole di domani

L'amichevole di lusso che la Fiorentina giocherà domani contro il Real Madrid potrà essere anche un'occasione per parlare di Franco Mastantuono, profilo che piace molto a Fabio Paratici come vi stiamo raccontando da qualche giorno.

Indizio di mercato?

La novità, però, è che Mastantuono non sarà della partita. Proprio in questi minuti il Real Madrid ha comunicato l'elenco dei convocati, tra i quali non compare il talento classe 2007. Indizio di mercato? La speranza è che lo sia, ovviamente in chiave Fiorentina.

Prestito

Il club di Madrid ha deciso di voler dar via il giocatore nel corso di questa campagna acquisti-cessioni e di darlo via in prestito per non separarsi in maniera definitiva con un giovane talento sul quale ha anche investito molto la scorsa estate.