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Mastantuono più vicino alla Fiorentina? Intanto Mourinho non lo convoca per l'amichevole di domani

Claudio Tirinnanzi /
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono. Foto: Fiorentinanews.com
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L'amichevole di lusso che la Fiorentina giocherà domani contro il Real Madrid potrà essere anche un'occasione per parlare di Franco Mastantuono, profilo che piace molto a Fabio Paratici come vi stiamo raccontando da qualche giorno.

Indizio di mercato?

La novità, però, è che Mastantuono non sarà della partita. Proprio in questi minuti il Real Madrid ha comunicato l'elenco dei convocati, tra i quali non compare il talento classe 2007. Indizio di mercato? La speranza è che lo sia, ovviamente in chiave Fiorentina

Prestito

Il club di Madrid ha deciso di voler dar via il giocatore nel corso di questa campagna acquisti-cessioni e di darlo via in prestito per non separarsi in maniera definitiva con un giovane talento sul quale ha anche investito molto la scorsa estate. 

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