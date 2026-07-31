Pedullà: "Fiorentina unico club in Italia su Mastantuono. Il Real accetta anche un prestito con diritto di riscatto"

Il nome inseguito con più forza dalla Fiorentina in queste ore è il talento del Real Madrid Franco Mastantuono. L'esperto di mercato Pedullà ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

La formula dell'operazione

"La proposte non mancano - scrive Pedullà sul proprio sito - il Real aprirebbe al prestito con diritto di riscatto controllato nel senso che avrebbe l’ultima parola su un ragazzo che è costato tantissimo.

La concorrenza

Secondo l'esperto di mercato c'è una sola squadra in Italia che seguendo l'argentino: “In Serie A al momento l’unico club che ci ha davvero pensato e provato (malgrado le smentite di rito) é stata la Fiorentina. Mastantuono è stato accostato almeno ad un altro paio di club italiani, ma fin qui non ci sono stati contatti diretti”.