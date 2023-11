Giorno libero (o allenamento facoltativo) per la Fiorentina dopo la trasferta in Serbia. La sfida con il Bologna si preparerà solo domani

Dopo la trasferta in Serbia, Vincenzo Italiano ha indetto un allenamento facoltativo per la giornata di oggi. In altre parole chi vorrà potrà allenarsi, ma in linea di massima i calciatori potranno tranquillamente godere di un giorno libero per smaltire la stanchezza del viaggio di ieri.

Di fatto, quindi, rimarrà solo la giornata di domani per lavorare tutti insieme e preparare la sfida di domenica contro il Bologna. In vista della quale, peraltro, sono da monitorare le condizioni di Beltran e Mandragora. Per quanto riguarda Kayode, difficilmente verrà rischiato e tornerà quindi a tutti gli effetti dopo la sosta per le Nazionali.