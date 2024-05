Corriere dello Sport-Stadio: L'ultimo Italiano, 3 anni in 90 minuti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge il titolo sulla Fiorentina: "L'ultimo Italiano, 3 anni in 90': vuole regalare un'altra Europa".

All'interno, a pagina 10: “Italiano e il Franchi ai saluti” e in basso "Biraghi, spinta a sinistra". A pagina 11, invece: "Belotti a caccia del gol per convincere la Viola" e “La divisa 2024-2025 Stasera l’esordio della nuova maglia in stile vintage”.