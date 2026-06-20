Colasanto: "Baroni? Fossi la Fiorentina penserei ad un altro giocatore. La gestione di Valentini è illogica"

Questo pomeriggio l'agente FIFA Filippo Colasanto, durante un collegamento come Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su alcune situazioni di casa Fiorentina.

"La Fiorentina nel tempo ha avuto giocatori come Martinez Quarta (immeritatamente rispedito al mittente) e Infantino. Baroni è un talento assoluto con una buona continuità. Se viene a Firenze e non viene fatto giocare titolare almeno in Coppa Italia è inutile prenderlo.

I giocatori argentini preferiscono andare a giocare prima in Spagna, poi in Italia e infine in Francia. Baroni è molto alto, magro: è un trequartista, ma può creare superiorità numerica e giocare anche all'esterno".

“Francia, Spagna o Italia sarebbero perfette per lui”

Ha anche aggiunto: “È un 2009 e ha già giocato in Serie A argentina. Il Borussia sta spingendo molto per lui, così come il Chelsea. Per la questione di adattamento, lingua e cultura, i calciatori argentini prediligono il campionato spagnolo o italiano, poi forse quello francese. Per tenore di vita, anche”.

“La gestione di Valentini è illogica”

Ha voluto dire la sua anche sulla gestione di Valentini, criticando molto la Fiorentina: “Credo che quello che sta succedendo al difensore sia veramente qualcosa di incredibili, per certi versi impronosticabile. Ai temi del Boca Junior Valentini era uno tra i migliori difensori di prospetto del calcio argentino. A Firenze non solo non trova spazio e non gioca, ma addirittura prendono la decisione di mandarlo a Verona. Sinceramente, ripeto, credo che sia incomprensibile, è una cosa illogica”.

"La Fiorentina deve prendere Mastantuono"

Ha poi concluso con un consiglio, che sa forse piu di provocazione: “Se fossi la Fiorentina io guarderei altrove, focalizzandomi su un nome su tutti. Visto che è in uscita dal Real Madrid io farei di tutto per prendere Mastantuono, farebbe la differenza nel nostro campionato. È più pronto di Baroni, è arrivato al Real Madrid dal River Plate in cui ha fatto due anni da titolare. E molto più potente di Nico Paz, un mancino puro”.