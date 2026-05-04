Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina alla Fagiolic
Una pagina sulla Fiorentina presente quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio.
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Apertura sul regista viola: “Alla Fagiolic”. Sottotitolo: “Si è preso la Fiorentina con qualità”. Occhiello: “Vanoli gli ha dato le chiavi della mediana e Nicolò è sbocciato”.
Missione Capitale
Di spalla invece leggiamo: “La salvezza è una missione Capitale: oggi il match point”. In taglio basso infine, sulla formazione: “Tocca a Gud Recuperano Gosens e Parisi”.
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