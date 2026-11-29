Non usa giri di parole Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina, sconfitta oggi dall'Udinese. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

'Non torna nulla'

"È un disastro assoluto, dove la giri giri non torna nulla in questa squadra: in questa gestione, in questi giocatori, in questo allenatore, nulla. Oggi era logico aspettarsi almeno un po' di grinta e di cattiveria, invece su una palla è arrivata sempre prima l'Udinese, con palloni persi dappertutto in attacco, a centrocampo e in difesa. Loro avevano lo stesso obiettivo della Fiorentina e hanno fatto quello che avevamo detto noi. Squadra assente nonostante i giorni al Viola Park: non è stato un ritiro punitivo".

'L'umiltà deve partire dalla dirigenza'

"Mi imbarazza sentire Paratici prima della partita dire che sapevamo già come sarebbe andata. Quando si richiama l'umiltà, l'umiltà deve partire dalla testa, dalla dirigenza. Dire che sapevamo tutto e che avevamo programmato una stagione così significa non accollarsi le responsabilità: diventano un alibi per la squadra. Se mi dici che sapevamo che sarebbe finita così, allora cosa vuoi da me? Sapeva tutto Paratici, talmente tutto che sta portando la squadra in Serie B. Non torna nulla né in campo né nella comunicazione".

Vanoli e l'infortunio di De Gea

"Se l'allenatore viene scelto dalla stessa persona che ha sbagliato, il problema riguarda anche chi decide. Parlare di programmazione quando sei nei bassifondi non ha senso, così come dire che Vanoli è il miglior allenatore dopo averlo lasciato andare in estate. È stata costruita una squadra senza testa né coda, e ora si è fatto male anche De Gea: è un altro disastro perché non hai un secondo portiere all'altezza. De Gea ti aveva tenuto in piedi nel primo tempo con due parate che hanno evitato un altro 3-0 come a Monza; quando è entrato il sostituto si sono visti subito i limiti, con uscite a vuoto e un gol annullato che ci ha salvato".