Biasin: "In estate voti dal 7 all'8 al mercato della Fiorentina, ma conta costruire una squadra sensata"
Con l'ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina, torna sul banco degli imputati il calciomercato estivo. Risultati alla mano, nessuno dei nuovi acquisti ha convinto fino in fondo e la classifica dei viola sta lì a dimostrarlo.
Le critiche di Biasin
Dopo ilf ischio finale del Bluenergy Stadium, il giornalista Fabrizio Biasin ha pubblicato su X un post dedicato alla squadra viola: "In estate la Fiorentina ha venduto e comprato una marea di giocatori, parecchi negli ultimi giorni di agosto. Il mercato viola è stato celebrato (voti dal 7 all’8), perché nell’era del fantacalcio riempire le pagine dei giornali è considerato il parametro più importante".
Tanti buoni giocatori non fanno sempre una squadra
In chiusura, Biasin sottolinea: "La verità è sempre la stessa: comprare giocatori (anche buoni) e costruire squadre sensate sono cose molto molto diverse".