Con l'ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina, torna sul banco degli imputati il calciomercato estivo. Risultati alla mano, nessuno dei nuovi acquisti ha convinto fino in fondo e la classifica dei viola sta lì a dimostrarlo.

Le critiche di Biasin

Dopo ilf ischio finale del Bluenergy Stadium, il giornalista Fabrizio Biasin ha pubblicato su X un post dedicato alla squadra viola: "In estate la Fiorentina ha venduto e comprato una marea di giocatori, parecchi negli ultimi giorni di agosto. Il mercato viola è stato celebrato (voti dal 7 all’8), perché nell’era del fantacalcio riempire le pagine dei giornali è considerato il parametro più importante".

Tanti buoni giocatori non fanno sempre una squadra

In chiusura, Biasin sottolinea: "La verità è sempre la stessa: comprare giocatori (anche buoni) e costruire squadre sensate sono cose molto molto diverse".