Under 21, per l'amichevole con l'Albania Nunziata chiama anche un calciatore della Fiorentina
Niccolò Fortini in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono appena stati comunicati i convocati dell'Italia Under 21 per l'amichevole dell'8 giugno contro l'Albania. Con la maggior parte dei calciatori chiamati in Nazionale maggiore da Silvio Baldini, il ct degli Azzurrini Carmine Nunziata si è affidato a ventitré giovani tra cui anche l'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini.
Di seguito l'elenco completo:
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