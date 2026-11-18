La doppietta siglata contro il Costarica ha acceso i riflettori su Franco Mastantuono. Dopo la vittoria dell’Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha parlato del percorso del giovane giocatore della Fiorentina.

“Diventerà un grande”

“Franco è uno di quei giocatori che dobbiamo far crescere gradualmente - ha detto - Dobbiamo tranquillizzarlo. E sono convinto che dobbiamo aiutarlo e che diventerà un grande calciatore”.

Fiducia in lui

Entrato al posto di Nico Paz, Mastantuono ha giocato l’intero secondo tempo e ha lasciato il segno con due gol. Nelle parole di Scaloni c’è la fiducia nelle sue qualità, ma anche un impegno preciso da parte dello staff della Nazionale.