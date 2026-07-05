L'ammiccamento di Volpato alla Fiorentina e la base economica su cui trattare con il Sassuolo: i dettagli

L'esterno d'attacco Cristian Volpato si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola avrebbe aumentato la propria offerta al Sassuolo per l'esterno offensivo, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto richiesto da Fabio Grosso nel suo 4-3-3. La società considera prioritario l'arrivo di giocatori di qualità sulle fasce e Volpato è tra i profili più apprezzati.

La trattativa con il club neroverde

La trattativa avrebbe registrato passi avanti anche sul fronte economico. Il Sassuolo continua a valutare il cartellino del classe 2003 circa 20 milioni di euro, mentre la Fiorentina sarebbe arrivata a una proposta da 15 milioni più bonus. Una distanza che si sarebbe notevolmente ridotta e che potrebbe consentire alle parti di trovare un'intesa nelle prossime settimane.

Il gradimento del giocatore

A favorire l'ottimismo c'è anche la volontà dello stesso Volpato. Dopo la recente eliminazione ai Mondiali della sua Australia, il giocatore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della Fiorentina, sottolineando il gradimento per la destinazione e per la possibilità di lavorare nuovamente con Fabio Grosso. Un segnale che potrebbe agevolare ulteriormente la trattativa tra i due club.